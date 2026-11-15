(ANSA) - CUSCO, 15 NOV - "La fede non separa, ma unisce agli altri. Questo è importante, specialmente in un tempo, come il nostro, segnato da divisioni, ferite, diffidenze e situazioni che rendono difficile agli uomini e alle donne riconoscersi come appartenenti alla stessa famiglia". Lo dice il Papa nell'incontro con i fedeli e i rappresentanti della Pietà popolare nel Parco archeologico nazionale di Saqsaywaman che custodisce anche l'omonima fortezza: si tratta di un sito archeologico Inca nella regione di Cusco il cui nome significa letteralmente "falco soddisfatto". Costruita dagli Inca tra il 1438 e il 1500 circa, sotto il dominio di Pachacútec, si erge in una posizione dominante della collina che svetta a nord della città di Cusco, antica capitale del Tahuantinsuyo, l'impero inca. . (ANSA).