(ANSA) - PAVIA, 20 GIU - Il Papa, nell'omelia della Liturgia della Parola, nella chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia, ha invitato a fare "crescere una Chiesa in cui si cammina insieme, capace di rinnovarsi senza dividersi, in cui tutti si riconoscono fratelli e lavorano con gioia al servizio del Regno di Dio". Nella basilica sono presenti, all'interno e all'esterno, circa 1800 fedeli. Il Papa ha anche invitato i fedeli "ad essere comunità cristiane centrate sull'essenziale, anche se ciò dovesse comportare la rinuncia a qualche struttura e a qualche sicurezza del passato. L'essenziale è vivere con Cristo, e diffondere il suo Vangelo è ciò che ci deve stare a cuore". Leone sottolinea anche "il bisogno di rientrare in sé stessi, di non disperdersi nella frammentazione esteriore, di cercare e trovare un senso che orienti la nostra vita e animi le nostre relazioni, è un'esigenza comune a tutti: oggi esso riaffiora in modi diversi anche nella fretta e nella dispersione del vivere quotidiano, soprattutto negli interrogativi dei più giovani". "E, specialmente qui a Pavia - ha concluso Leone XIV -, sottolineo l'importanza della pastorale universitaria e del dialogo con la cultura. Lo studio e l'elaborazione scientifica spronano i credenti a pensare una proposta di fede capace di illuminare la ricerca di verità, di giustizia e di bellezza che muove l'animo umano". (ANSA).