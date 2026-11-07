(ANSA) - PAYSANDÚ, 07 NOV - Il Papa, nella sua seconda giornata in Uruguay, invita ad essere "costruttori di ponti". Nell'omelia della messa a Paysandú, dove si trova il ponte internazionale 'Generale Artigas', che attraversa il fiume Uruguay e che collega il Paese all'Argentina, il Pontefice ricorda "i benefici che genera un ponte: apertura, comunicazione, scambio. Perciò, quanto è importante essere costruttori di ponti!". Per Leone XIV "questa è la vocazione a cui tutti siamo chiamati: costruire ponti, rafforzare legami, unire, comunicare, trasmettere la gioia della fede". "Inoltre - ha aggiunto il Papa - è necessario che il ponte abbia buone fondamenta, affinché non soccomba alle correnti più impetuose". (ANSA).