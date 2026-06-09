(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 09 GIU - Sarà a Metz la terza tappa, dopo Parigi e Lourdes, dell'annunciato viaggio di Papa Leone in Francia dal 25 al 28 settembre. Lo rivela il cardinale Jean-Marc Cardinale Aveline, arcivescovo di Marsiglia e presidente della Conferenza episcopale francese. Tra gli appuntamenti indicati dai vescovi francesi figurano: venerdì 25 settembre i vespri solenni nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi; la sera di venerdì 25 settembre si terrà invece "una grande veglia di preghiera con i giovani di Francia". Sabato 26 settembre, nel pomeriggio: messa solenne all'aperto a Parigi. Domenica 27 settembre, nel pomeriggio: messa a Lourdes, sul prato di fronte alla Grotta. Lunedì 28 settembre, nel pomeriggio: messa nella cattedrale di Saint-Étienne a Metz. "Fin dall'inizio del suo pontificato, ho invitato Leone XIV a farci visita. Non è stato difficile convincerlo - scrive il card. Aveline -, tanta è la sua stima per il nostro Paese, per il suo ruolo nel mondo, per la sua ricca storia spirituale e per il suo zelo missionario". Aveline conferma anche la visita del Papa alla sede dell'Unesco. (ANSA).