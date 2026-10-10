(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 10 OTT - Il Papa ha nominato vicario generale per la Città del Vaticano, arciprete della basilica papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro monsignor Vittorio Francesco Viola, finora segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana. Anche monsignor Viola è un francescano come lo era il cardinale Mauro Gambetti che ha lasciato la basilica dopo la nomina a vescovo di Chieti-Vasto. Viola è dell'ordine dei frati minori, Gambetti dei conventuali. (ANSA).