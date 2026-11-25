(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 25 NOV - La pace è al centro dell'udienza generale del Papa. "La rivoluzione digitale sta modificando la grammatica dei conflitti. Alla guerra visibile si affiancano forme ibride: attacchi cibernetici, manipolazione dell'informazione, campagne di influenza, automazione di decisioni strategiche. Ciò che nasce per difendere - ha detto citando Magnifica Humanitas - può essere rapidamente convertito all'offesa, e il confine tra protezione e aggressione tende a sfumare". Quindi "i conflitti, che appaiono oggi sempre più disumani e devastanti, aumentano l'odio e le ingiustizie tra i popoli, oltre a deturpare il creato e la sua bellezza". (ANSA).