(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 22 OTT - Il Papa parla dei giovani e invita a prestare attenzione alle loro "condizioni di disagio esistenziale. Famiglie ferite, solitudini digitali, sentimento di inadeguatezza o di timore davanti a un futuro che appare incerto", ha detto nell'udienza ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla Pastorale Scolastica e Universitaria. "Sotto la corazza, che tanti adolescenti si costruiscono per non soffrire, si cela il desiderio di amare ed essere amati", ha sottolineato Papa Leone XIV. (ANSA).