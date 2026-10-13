VATICANO - Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma e sarà operato oggi pomeriggio per l'asportazione di un nodulo al polmone. "Come annunciato, Papa Leone XIV si è recato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli per il ricovero.



Nel pomeriggio di oggi sarà operato per il nodulo al polmone dall'équipe medica di chirurgia toracica guidata dal Professor Stefano Margaritora". Lo riferisce la sala stampa vaticana spiegando che "ulteriori informazioni saranno fornite nella serata di oggi".