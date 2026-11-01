(ANSA) - VATICANO, 01 NOV - "In questi giorni si è svolta l'azione umanitaria a favore della popolazione civile nella città di Oleshky. Auspico che la collaborazione tra le parti che ha reso possibile questo doveroso gesto di umanità faccia crescere la volontà di dialogo e porti a nuove iniziative concrete di pace". E' l'appello rivolto dal Papa all'Aneglus. Lo stesso Leone ha avuto un ruolo di mediazione nella tregua tra russi e ucraini per l'evacuazione dei civili e l'arrivo di aiuti umanitari nella città assediata dai russi nel sud dell'Ucraina. Intanto si è conclusa nella notte tra il 30 e il 31 ottobre la missione in Ucraina di mons. Luis Marín de San Martín, Elemosiniere del Pontefice e Prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità, per portare la vicinanza di Leone. In quattro giorni, la delegazione ha percorso circa 2.800 km in auto, visitando dodici realtà caritative latine e greco-cattoliche nelle città di Kyiv, Zaporizhzhia, Brovary, Poltava e Fastiv, e consegnando a ognuna un dono concreto da parte di Leone per permettere di proseguire il servizio di carità verso i più fragili. (ANSA).