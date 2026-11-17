(ANSA) - A BORDO DELL'AEREO PAPALE, 17 NOV - "Vorrei vedere più capacità di dialogo, di costruzione di ponti, di riconciliazione, meno polemica, meno guerra, meno divisioni, so che è un sogno ma so allo stesso tempo so che è possibile, non faccio commenti politici, noi promuoviamo la Dottrina sociale della Chiesa, cerchiamo di promuovere dialogo e capacità di ascolto". Lo dice papa Leone nella conferenza stampa sul volo dal Perù a Roma ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulle sue aspettative dopo il voto di Midterm negli Stati Uniti cui lui stesso ha partecipato ma anche rispetto al contesto internazionale caratterizzato da minacce ibride e guerra cognitiva. (ANSA).