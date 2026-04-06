(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 06 APR - Il Vangelo dà speranza ed è dunque "importante" che "raggiunga soprattutto quanti sono oppressi dalla malvagità, che corrompe la storia e confonde le coscienze! Penso ai popoli tormentati dalla guerra, ai cristiani perseguitati per la loro fede, ai bambini privati dell'istruzione". Lo ha detto il Papa al Regina Coeli sottolineando che "annunciare in parole e opere la Pasqua di Cristo significa dare nuova voce alla speranza, altrimenti soffocata tra le mani dei violenti. Quando viene proclamata nel mondo, infatti, la Buona Novella rischiara ogni ombra, in ogni tempo". (ANSA).