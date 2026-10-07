(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 07 OTT - Il Papa chiede ai vescovi di ascoltare "le famiglie, comprese quelle segnate da difficoltà, solitudine e talvolta persino da apparenti fallimenti" perché "abbiamo certamente molto da imparare" e "le loro vite ci pongono anche delle domande che meritano di essere affrontate con coraggio". Leone, aprendo il summit in Vaticano, ha citato: "una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio"; la difficoltà dei giovani a prendere "un impegno per tutta la vita". Ci sono poi "fragilità" come "l'insicurezza economica, la migrazione, la violenza, la solitudine". (ANSA).