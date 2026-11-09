(ANSA) - CLAYPOLE, 09 NOV - "Il progresso di una nazione si misura anche dall'accoglienza che sa riservare a tutte le persone con disabilità e bisogni speciali". Lo ha detto il Papa nella visita al Piccolo Cottolengo di Claypole, a trenta chilometri da Buenos Aires. Rivolgendosi alle persone assistite dalla struttura degli Orionini, Leone ha sottolineato: "Vorrei oggi affermare che le vostre vite non sono un peso per la società; sono una benedizione, perché voi potete aiutarci a non dimenticare qual è il fondamento della dignità di ogni essere umano e ciò che è veramente importante nella vita". E allora il Papa si è augurato che "l'Argentina sia capace di compiere grandi opere di carità, come vediamo qui, dove l'amore di Cristo trionfi sull'individualismo e sull'esclusione. Immagino migliaia di giovani che si uniscono come volontari alla grande storia di carità che la fede sincera e semplice del popolo argentino ha scritto nel corso dei secoli". Quindi un appello ad occuparsi degli ultimi: "Che in Argentina si formi una nuova generazione di santi della carità!". "Lo desiderava anche il nostro amato Papa Francesco", ha commentato Prevost. (ANSA).