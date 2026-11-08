(ANSA) - BUENOS AIRES, 08 NOV - Il Papa chiede agli argentini di avere sempre a cuore la democrazia. "Condividere un'unica eredità richiede anche imparare a convivere, pur in presenza di divergenze di pensiero. La storia insegna quanto possa crescere un popolo quando le sue differenze si trasformano in occasione di dialogo e di incontro. Per questo motivo, anche la democrazia - ha detto Leone XIV - appartiene all'eredità che va custodita. Scegliere i propri governanti attraverso il suffragio, partecipare alla vita pubblica, esprimere liberamente le proprie convinzioni, confidare nella legge" sono "beni" che "ogni generazione è chiamata a custodire e rafforzare". (ANSA).