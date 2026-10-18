(ANSA) - VATICANO, 18 OTT - "Riprenderò gradualmente le mie attività con l'aiuto di Dio e le vostre preghiere". Lo ha detto il Papa all'Angelus dove è apparso sorridente e in buona forma dopo il ricovero-lampo al policlinico Agostino Gemelli per l'asportazione di una parte del polmone. Il suo affaccio dalla finestra del palazzo apostolic, puntuale a mezzogiorno, è stato accolto da un applauso caloroso della folla che poi si è subito raccolta in un religioso silenzio per ascoltare le sue prime parole dopo l'operazione di martedì. "Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me, ho sentito davvero il vostro sostegno, grazie! Particolare riconoscenza esprimo ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del policlinico Gemelli", ha esordito. "Quest'esperienza - ha quindi aggiunto - mi ha fatto provare in modo particolare la vicinanza a quanti attraversano la malattia e una condizione di infermità, superata questa fase delicata come sapete adesso riprenderò gradualmente le mie attività". "Grazie ancora, grazie a tutti - ha detto ancora - e buona domenica!". Il Papa al termine della recita dell'Angelus ha benedetto la folla senza mostrare particolari problemi nei movimenti delle braccia e si congedato dai fedeli con un sorriso appena commosso. (ANSA).