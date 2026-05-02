(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Il Papa, nella messa per l'ordinazione dei nuovi vescovi ausiliari della diocesi di Roma, sottolinea che la Chiesa deve essere sempre dalla parte degli "scartati". "La pietra scartata è il cuore dell'annuncio messianico, di fronte a coloro che la società scartava e continua a scartare. È il cuore del nostro annuncio, della nostra missione", ha detto Leone XIV nell'omelia a San Giovanni in Laterano. "In questa città, capitale del grande impero, la pietra scartata diventò il vessillo di una nuova speranza, quella del Regno di Dio". "Capovolgendo la logica del dominio, quella di chi persegue l'insensata ambizione di determinare l'architettura della Terra, avviene in Cristo che gli scarti ritrovino la loro dignità e si sentano eletti per il Regno di Dio", ha proseguito il Pontefice. "Ecco perché, fino ad oggi, si diventa pietre scartate dagli uomini e scelte da Dio: quando con la vita e la parola ci si oppone ai progetti che schiacciano i deboli, non rispettano la dignità di ogni persona, si servono dei conflitti per selezionare i più forti, mentre trascurano chi resta indietro, chi non ce la fa, considerando chi soccombe come spazzatura della storia", ha sottolineato il Papa ricordando che "Gesù ha camminato in mezzo a noi da profeta disarmato e disarmante, e quando è stato scartato non ha cambiato stile". Rivolto poi ai quattro nuovi vescovi di Roma il Papa ha detto: "Vi incoraggio a raggiungere le pietre scartate di questa città e di annunciare loro che in Cristo, nostra pietra angolare, nessuno è escluso dal diventare parte attiva dell'edificio santo che è la Chiesa e della fratellanza fra gli esseri umani". Leone ha dunque ricordato l'espressione di Papa Francesco: "essere una Chiesa 'ospedale da campo', essere pastori di strada, avere nel cuore le periferie materiali ed esistenziali". (ANSA).