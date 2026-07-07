(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Circa 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale, della diocesi di Roma, sabato 11 luglio partecipano all'evento "A pranzo con il Papa", una giornata di accoglienza e fraternità a Borgo Laudato si', nei Giardini Pontifici di Castel Gandolfo. "Il programma prevede la celebrazione eucaristica con la Liturgia della Custodia della Creazione, un momento di accoglienza e ristoro, una visita guidata alla scoperta di Borgo Laudato si' e culmina con il pranzo condiviso con Papa Leone XIV", annuncia una nota. L'iniziativa nasce dall'esperienza vissuta il 17 agosto 2025, quando il Papa pranzò con persone in situazione di povertà provenienti dalla Diocesi di Albano. Da quell'esperienza prende forma un appuntamento annuale promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato si', che cura lo sviluppo del progetto Borgo Laudato si'. Ogni anno una diocesi sarà invitata a coinvolgere persone che vivono situazioni di povertà, rifugiati, migranti e altre condizioni di fragilità sociale, offrendo loro una giornata immersa nella bellezza del creato e l'opportunità di incontrare il Papa. "L'edizione di quest'anno assume un particolare valore ecclesiale perché nasce dalla collaborazione tra il Centro di Alta Formazione Laudato si', il Dicastero per il Servizio della Carità e la Diocesi di Roma. Le istituzioni sopracitate promuovono congiuntamente un'unica iniziativa pastorale, coinvolgendo le principali realtà ecclesiali e associative impegnate quotidianamente nell'accompagnamento delle persone in condizione di vulnerabilità della Capitale", si sottolinea nel comunicato. (ANSA).