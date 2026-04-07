(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 07 APR - Il Papa ha scritto ai cristiani di Debel, villaggio al Sud del Libano nel quale in questi giorni è stato impedito l'arrivo di un convoglio umanitario che era stato organizzato dalla Chiesa. Leone esprime vicinanza "nelle drammatiche circostanze che state vivendo" ed estende il suo "messaggio di consolazione e compassione a tutti i cristiani del Libano meridionale e a tutti coloro che soffrono le conseguenze della guerra". "Nella vostra sventura, nell'ingiustizia che subite, nel senso di abbandono che provate, siete molto vicini a Gesù. Siete vicini a Lui anche in questo giorno di Pasqua". "Non perdete la speranza!". (ANSA).