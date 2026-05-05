(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Dopo le prime indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, i Rolling Stones ufficializzano l'uscita del loro nuovo album in studio: il 10 luglio sarà pubblicato in tutto il mondo Foreign Tongues. Una raccolta di 14 brani, che arriva a meno di tre anni di distanza da Hackney Diamonds, il disco vincitore di un Grammy Award, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un successo enorme. Il nuovo album sarà anticipato dal singolo In the Stars, un brano allegro e coinvolgente, già disponibile sulle piattaforme digitali insieme alla traccia di apertura dell'album Rough and Twisted. In the Stars/Rough and Twisted uscirà in formato fisico il 15 maggio. Registrato durante un periodo di eccezionale creatività, Foreign Tongues ha preso vita in meno di un mese ai Metropolis Studios di West London, con Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood che si sono riuniti con il produttore vincitore di Grammy Andrew Watt, già alla guida del precedente Hackney Diamonds. Il risultato è un disco che cattura il suono inconfondibile della band mentre si spinge in nuovi territori sonori e testuali. "Sono state settimane molto intense quelle dedicate alla registrazione di Foreign Tongues. Avevamo 14 brani fantastici e abbiamo lavorato il più velocemente possibile", ha affermato Mick Jagger. Keith Richards ha aggiunto: "È stato un mese di grande intensità. Per me, ciò che conta è il divertimento. Sono fortunato a poter fare questo e spero che duri a lungo". Mentre Ronnie Wood ha commentato: "L'atmosfera in studio era davvero creativa e tutta la band ha dato il meglio di sé durante l'intero processo. Molto spesso abbiamo centrato l'obiettivo già alla prima ripresa. Spero che piaccia a tutti". La copertina dell'album è un dipinto realizzato dall'artista americano Nathaniel Mary Quinn. (ANSA).