(ANSA) - MONTEVIDEO, 07 NOV - Nel ricco Uruguay, dove il Pil pro capite è tra i più alti del continente sudamericano, nessuno "dovrebbe andare a dormire senza avere mangiato". E' il duro monito di Leone XIV pronunciato nella visita a Casavalle, uno dei quartieri più difficili di Montevideo. "Un figlio di questo Paese, così ricco di risorse", ha ribadito il Papa, non dovrebbe "rinunciare a ricevere un'istruzione e un futuro dignitosi a causa dell'insicurezza che regna nelle strade. Tanto meno dovrebbe subire violenze al punto da arrivare a perdere la vita". (ANSA).