(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Dal 27 al 30 novembre, in occasione della 13a Giornata della Serie A Enilive e della 14a Giornata della Serie Bkt, il mondo del calcio scenderà in campo ancora una volta a fianco dell'Unicef con lo slogan 'Io ci sono - Per ogni bambino' per celebrare l'anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza. "Attraverso la preziosa collaborazione con il mondo del calcio, vogliamo sottolineare - ha affermato il presidente dell'Unicef Italia Stefania Radoccia - l'importanza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in questo importante anniversario: la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stata approvata solennemente dalle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 ed è stata ratificata in Italia con legge n. 176. Lo slogan scelto per questa iniziativa 'Io ci sono - Per ogni bambino', è quanto mai attuale, con milioni di bambini che fuggono da guerre, violenze e disastri causati dalla crisi climatica". Questo il messaggio della giornata, che sarà promosso e veicolato anche attraverso uno spot che verrà trasmesso negli stadi con protagonista l'artista e docente Valeria Altobelli: "C'è una partita molto più grande che si gioca fuori dal campo di calcio: è quella per i diritti di ogni bambina e di ogni bambino. Per l'Unicef lo sport è una strategia potente per abbattere le discriminazioni, superare le barriere e dare ad ogni bambino e bambina l'opportunità di crescere in maniera sana. Sul terreno di gioco siamo tutti uguali, indossiamo la stessa passione e corriamo verso lo stesso obiettivo. Nessun bambino dovrebbe essere lasciato indietro. È fondamentale fare squadra. Fai il tuo ingresso in campo. Unisciti all'Unicef. Io ci sono. E tu?". (ANSA).