(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 05 APR - Secondo i dati dell'Ufficio del censimento degli Stati Uniti, a febbraio le forniture messicane hanno accelerato, consolidando il Paese come primo socio commerciale in vista della revisione del trattato di libero scambio nordamericano. Le vendite hanno raggiunto i 44,3 miliardi di dollari, rappresentando il 17,5% del totale delle merci in entrata negli Usa. La cifra segna un avanzamento del 4,2% rispetto a gennaio e una crescita annua del 6,4%. I numeri evidenziano una vasta penetrazione dei prodotti messicani, ampliando il divario con i concorrenti. Il Canada si è fermato all'11,5%, seguito da Taiwan e Cina. Nel secondo mese dell'anno, il Messico ha toccato un livello storico, posizionandosi in cima non solo come venditore, ma anche come destinazione principale per i beni statunitensi, assorbendone il 14,8% delle uscite globali. (ANSA).