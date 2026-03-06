(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Il mercato monetario dà per scontato un rialzo dei tassi di 25 punti base da parte della Bce nel 2026 per via degli effetti che la guerra in Iran avrà sull'inflazione. Le scommesse dei trader, riferisce Bloomberg, attribuiscono il 100% di probabilità a una stretta di un quarto di punto da parte di Francoforte. Solo una settimana fa le previsioni di un rialzo del costo del denaro nel 2026 erano isolate e contrarie alla visione dominante sul mercato. Il cambio di prospettiva si ripercuote sul mercato obbligazionario dove i rendimenti sono in rialzo per tutti i titoli di Stato: il decennale italiano sale di quasi 5 punti base al 3,6%. (ANSA).