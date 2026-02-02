(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Il mercato italiano dell'auto inizia il 2026 con il segno positivo: a gennaio - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state immatricolate 141.980 auto, il 6,18% in più dello mese del 2025. Stellantis ha venduto a gennaio - secondo i dati elaborati da Dataforce - 46.452 auto, con una crescita dell'11,8% rispetto allo stesso mese del 2025, quasi il doppio dell'intero mercato. La quota sale dal 31,1% al 32,6%. Nella classifica delle auto più vendute, le prime quattro posizioni sono tutte Stellantis: al primo posto Fiat Pandina (13.394), al secondo Jeep Avenger (5.133), al terzo Citroën C3 (3.576) e al quarto Fiat Grande Panda (3.299). (ANSA).