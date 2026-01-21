(ANSA) - VENEZIA, 21 GEN - Il cda della Biennale di Venezia, su proposta del direttore del settore Teatro Willem Dafoe, ha assegnato il Leone d'oro alla Carriera della Biennale Teatro 2026 a Emma Dante. "È un'artista, una donna che, partendo da Palermo, dal cuore della sua Palermo - dice la motivazione - ha saputo portare la Sicilia alla ribalta, innervando la grande lezione di Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, come pure di Ciprì e Maresco o Franco Scaldati, affrontando con coraggio non solo una ricerca linguistica unica, ma anche dando forza scenica a quei temi scomodi e dolorosi che da sempre sembrano connotare la sua terra". (ANSA).