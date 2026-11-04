(ANSA) - ROMA, 04 NOV - L'onda lunga delle opere pubbliche spinge ancora l'economia del Lazio a un tasso sopra la media nazionale per il quinto anno consecutivo mentre il turismo, dopo la forte crescita del Giubileo, prende fiato con un -4% delle presenze e -3% della spesa. Dal rapporto della Banca d'Italia nel primo semestre il Pil della regione è cresciuto dell'1%. A fare da traino anche i consumi mentre le esportazioni dei settori aerospazio e farmaceutico, dopo il balzo del 2025, segnano una riduzione: -6,8%. Nel dettaglio l'aumento delle ore lavorate delle costruzioni è salito dell'1% e la spesa degli investimenti delle opere pubbliche è cresciuta di un quarto rispetto allo stesso periodo del 2025. La coda dei lavori giubilari e quelli legati al Pnrr avranno probabilmente ancora un ruolo nei prossimi mesi e anni sull'economia regionale. (ANSA).