(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - Un breve video di un atterraggio millimetrico ha fatto diventare il gufo reale Felix una star dei social media. La clip mostra come l'uccello, su comando, vola tra due giovani, senza toccarli, per poi atterrare sulla mano del padrone, l'altoatesino Mathias Pircher. "In pochi giorni il video è stato visualizzato quasi tre milioni di volte, ricevendo 82.000 mi piace su Instagram e 55.000 su Facebook", racconta il titolare del Panorama Hotel di Scena, vicino a Merano. "Alcuni commenti sostengono che il video sia stato realizzato con l'intelligenza artificiale, ma garantisco che è tutto vero", ribadisce Pircher. "I due giovani clienti del mio albergo, che si vedono nel video, potevano stare addirittura ancora più vicini e Felix non li avrebbe sfiorati", aggiunge. L'altoatesino da ormai 40 anni insegue la passione per i rapaci, attualmente ne ha dodici. "Mi affascinano questi animali, con il loro volo silenzioso e preciso. Felix, per esempio, mi accompagna quando vado in gita in montagna", racconta. (ANSA).