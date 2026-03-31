(ANSA) - MILANO, 31 MAR - L'operatore aeroportuale emiratino Dnata (Dubai Nationa Air Travel Agency) ha completato l'acquisizione di Airport Handling, già Sea Ha dopo un " progressivo aumento della partecipazione societaria negli ultimi anni", passando dal 70 al 100%. Lo si legge in una nota in cui viene sottolineato che il gruppo conta in Italia 5mila professionisti e garantisce "una gamma completa di servizi in 11 aeroporti". Tra questi lo scalo di Fiumiciono (Roma) dal 2025 e gli scali milanesi di Malpensa e Linate. Dnata ha annunciato un investimento di 25 milioni di euro per "sviluppare una nuova struttura cargo all'avanguardia" a Malpensa. Secondo Clive Sauvé-Hopkins, amministratore delegato 'Airport Operations' di Dnata, il consolidamento di Airport Handling "riflette la nostra fiducia di lungo periodo nel settore dell'aviazione italiano". "Dai nostri inizi a Dubai alla nostra crescente presenza in Europa - spiega - abbiamo sempre perseguito standard globali accompagnati da un forte radicamento locale". "Con la domanda in continuo aumento - conclude il manager - stiamo investendo in capacità, tecnologia e talenti per continuare a essere il partner di riferimento per le compagnie aeree che operano a Milano, Roma e oltre". (ANSA).