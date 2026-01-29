(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. "La prossima - annuncia Mediaset - sarà un'edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva", andando in onda "per un ciclo di sei settimane". Il progetto, fa sapere Cologno Monzese, "sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell'identità del format". (ANSA).