(ANSA) - TORINO, 12 AGO - La gip del tribunale di Ivrea Lucrezia Natta ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Coassolo Torinese indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, l'8 agosto scorso, un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone quattro. La decisione del giudice arriva dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia. Accolta la richiesta della procura, che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. (ANSA).