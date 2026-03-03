(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Si mantiene sui massimi dal 2022 il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, dove i contratti future sul mese di aprile si assestano intorno a quota 55 euro, con un rialzo del 23,1% a 54,8 euro al MWh. Un balzo dovuto all'incertezza sulla durata del blocco delle esportazioni dal più grande impianto di Gnl al mondo in Qatar ed il suo impatto sulle forniture mondiali, mentre la Cina, numero uno mondiale delle importazioni di gas naturale liquefatto fa pressioni per farlo ripartire e per riaprire lo stretto di Hormuz. Il sito qatariano vale 1/5 delle forniture mondiali di gas naturale liquefatto ed è fermo da lunedì dopo un attacco subito dai droni iraniani nell'ambito della reazione del paese degli Ayatollah all'attacco congiunto di Usa e Israele di sabato scorso. Risultato, da venerdì scorso le quotazioni del gas europee sono salite del 70%, proprio mentre nell'ultima fase dell'inverno le scorte di gas europee sono scese al 30% a 343 TWh. Si tratta del valore più basso dal marzo del 2018. Va un po' meglio all'Italia, scesa al 47,6% a 96,79 TWh, il valore più basso dallo scorso 30 aprile. Più critica la situazione in Germania, dove le scorte sono al 20,83% a 52,3 TWh, mai così in basso dal 30 aprile del 2018. (ANSA).