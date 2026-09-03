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(ANSA) - MILANO, 03 SET - Scende sotto quota 73 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di ottobre cedono l'1,13% a 72,8 euro al MWh. Nel frattempo suoi mercati asiatici il Gnl (gas naturale liquefatto) ha raggiunto la cifra record di 25,9 dollari per milione di unità termiche britanniche, il valore più alto dal dicembre del 2022, pari a 74,66 euro al MWh. Un valore che spinge al rialzo la competizione con l'Europa sulle forniture internazionali di gas naturale liquefatto. (ANSA).