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(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Supera quota 89 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, toccando i massimi dal 1 dicembre del 2022. I contratti future sul mese di novembre guadagnano il 2% a 89,3 euro al MWh all'indomani dell'incidente che ha coinvolto una petroliera, che ha urtano una mina navale mentre attraversava lo stretto di Hormuz. Un segnale favorevole arriva invece dall'operatore norvegese Gassco, che annuncia un'attività "stabile" con "consegne elevate nel sistema di trasporto del gas in Europa". (ANSA).