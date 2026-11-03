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(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Risale sopra quota 92 euro il gas naturale sulla Piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di dicembre riducono il calo al 2,,5% a 92,46 euro al MWh. Si riducono nel frattempo le scorte europee con le temperature più rigide degli ultimi giorni. Secondo Gas Infrastructure Europe, l'associazione che raggruppa i gestori delle reti nazionali, nell'Ue sono scese al 74,56% a 844,25 TWh e in Germania al 61,05% a 151 TWh. Resiste l'Italia, che si attesta al 91% a 185,11 TWh, confermandosi il paese con maggiori riserve disponibili. (ANSA).