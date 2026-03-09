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(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Scende sotto i 62 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam dopo il picco raggiunto in avvio di seduta. I contratti future sul mese di aprile guadagnano il 15,83% a 61,4 euro, mantenendosi comunque sui massimi dall'agosto del 2022. Sul fronte della guerra in Iran, secondo l'agenzia Bloomberg, QatarEnergy avrebbe rinviato i progetti di espansione dei propri impianti di gas naturale liquefatto (Gnl) a non prima del 2027 dopo lo stop del sito di Ras Laffan, colpito dai droni di Teheran nella scorsa settimana. (ANSA).