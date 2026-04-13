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(ANSA) - MILANO, 13 APR - Prosegue la corsa del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam nel giorno del blocco dei porti iraniani annunciato dagli Usa. I contratti future sul mese di maggio segnano un rialzo dell'8,85% a 47,5 euro al MWh. Secondo le autorità dell'Iran il blocco che dovrebbe scattare dalle 16 di oggi è un "atto di pirateria", mentre gli osservatori temono un prolungarsi della crisi con un'ulteriore risalita dei prezzi dei combustibili. Attraverso lo stretto di Hormuz transita circa 1/5 del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale. (ANSA).