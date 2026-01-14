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(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Inverte la rotta il gas naturale e sale sopra i 32 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di febbraio guadagnano il 3,5% a 32,58 euro al MWh, portandosi sui massimi dallo scorso mese di ottobre con i timori di un attacco Usa in Iran, che potrebbe bloccare le esportazioni di gas, con la possibile interruzione del gasdotto che collega il paese con la Turchia. A spingere sulle quotazioni anche le scorte europee poco sopra al 53% a 607,5 TWh, ben al di sotto dei quasi 746 TWh di un anno fa e l'arrivo di temperature più rigide a fine mese. (ANSA).