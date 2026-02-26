(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Prezzo del gas in crescita sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a marzo ha chiuso in aumento del 3,7% a 32,2 euro al Megawattora. Le quotazioni dei prodotti dell'energia, che stavano conducendo una seduta in calo, hanno invertito la rotta dopo che la U.S. Energy information administration (Eia) ha certificato un forte calo nelle scorte di gas. Anche il petrolio ha girato al rialzo, segnando un aumento di circa un punto percentuale a 66 dollari al barile. (ANSA).