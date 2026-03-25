(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Ha chiuso in calo sotto ai 53 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di aprile hanno ceduto il 2,27% a 52,82 euro. L'Iran ha respinto la proposta Usa di cessate il fuoco ritenendola "eccessiva" e ha avanzato una propria piattaforma ponendo 5 condizioni, che vanno dalla "cessazione degli attacchi e degli assassinii" a "garanzie contro futuri conflitti", con "il pagamento dei danni di guerra, la fine dei combattimenti su tutti i fronti che coinvolgono gruppi alleati e il riconoscimento dell'autorità iraniana sullo Stretto di Hormuz". (ANSA).