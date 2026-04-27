(ANSA) - MILANO, 27 APR - Ha chiuso in calo sopra i 44 dollari il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno hanno ceduto l'1,32% a 44,29 euro al MWh. In crescita al 31,47% a 356,44 TWh le scorte Ue, del 48,15% a 98,14 TWh quelle italiane e quelle tedesche al 24,3% a 60,4 TWh. Per l'intera seduta il mercato ha scommesso su un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz dopo la proposta presentata dall'Iran agli Usa tramite i mediatori pakistani. (ANSA).