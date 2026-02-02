(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Prosegue il tonfo del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, dove cede il 13,05% a 34,15 euro al MWh.. Si tratta del maggior calo degli ultimi 2 anni in vista di temperature più miti in Europa nei prossimi giorni. Una circostanza quest'ultima che dovrebbe attenuare le minori scorte registrate quest'anno rispetto alla media. Nell'Ue sono in calo al 41% a 469,95 TWh le scorte nell'Ue, in Italia scendono al 57,12% a 116,14 TWh e in Germania al 32,44% a 81,47 TWh. Soprattutto in Germania risultano essere molto inferiori agli oltre 140 TWh di un anno fa, mentre in Italia erano a 126,5 TWh e in Europa a 609,78 TWh. (ANSA).