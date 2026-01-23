(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Solo fiori bianchi all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma dove si svolgono i funerali di Valentino. Vicino al feretro c'è una foto in bianco e nero dello stilista sorridente. I posti a sedere sono tutti pieni. "Valentino, mi piace pensarla davanti al signore mente raccoglie i frutti della bellezza che ha seminato in tanti esempi di vita". Lo ha detto nell'omelia don Pietro Guerini, che celebra il funerale dello stilista, aggiungendo che "la bellezza salva, e produce sogni che cambiano il mondo". "Caro Valentino, stimatissimo maestro, la accompagnamo oggi nel suo incontro con il signore. Possiamo solo immaginare e dire con timide parole la meraviglia dell'incontro con la grandezza di Dio". Prima della cerimonia c'è stato un abbraccio intenso tra Anne Hathaway e i familiari di Valentino. Tra i vip arrivati ci sono anche Elizabeth Hurley, Anna Fendi e Brunello Cucinelli. "Mi diceva sempre: per favore, non lasciare mai casa senza mettere un po' di rossetto", ha ricordato Bianca Brandolini D'Adda. "Oggi è un omaggio a un grande stilista, ma soprattutto a un grande genio del Novecento. Direi anche un padre della moda italiana", ha detto Brunello Cucinelli arrivando ai funerali. (ANSA).