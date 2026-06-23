(ANSA) - ROMA, 23 GIU - La Corte costituzionale è chiamata a esprimersi per l'ottava volta sul tema del fine vita e, in particolare, sui "trattamenti di sostegno vitale". Stamattina si è svolta nel Palazzo della Consulta un'udienza pubblica. Da un lato gli avvocati dell'associazione Luca Coscioni, a difesa di tre malati che chiedono venga ampliata la disciplina sul suicidio assistito, dall'altra l'Avvocatura dello Stato e due legali in rappresentanza di otto pazienti con patologie irreversibili che, invece, si oppongono a un allargamento dei requisiti per la morte assistita. I pazienti hanno seguito lo svolgimento dell'udienza in videocollegamento attraverso maxi schermi allestiti al quinto piano del Palazzo della Corte Costituzionale. (ANSA).