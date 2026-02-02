(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Esordio in testa al box office per Gabriele Muccino, Checco Zalone raggiunge i 75 milioni di incasso totale. Il nuovo film del regista romano 'Le cose non dette' con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, nelle sale dal 29 gennaio, ha totalizzato 2.195.669 euro e 291.498 presenze. 'Buen Camino', al terzo posto per gli incassi del week end con 1.116.057 euro, nelle sei settimane di programmazione ha raggiunto la cifra record di 74.915.208 euro e 9.339.289 presenze, confermandosi come il film con il maggiore incasso di sempre del box office italiano. Scorrendo la classifica Cinetel dal 26 gennaio all'1 febbraio, in seconda posizione per incassi del week end troviamo Marty Sypreme di Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow che ha totalizzato 3.211.977 euro, 1.136.465 nel fine settimana. Al quarto posto c'è 'La Grazia' di Paolo Sorrentino che ha incassato altri 852.561 euro, raggiungendo nel totale in tre settimane di programmazione 6.197.374 di euro. Tra le new entry, esordio al settimo posto per 'Greenland 2: Migration' il ritorno dopo cinque anni di Gerald Butler e Morena Baccarin in un mondo post apocalittico che ha incassato 359.908 euro; e all'ottavo post per 'Send Help' che segna il ritorno all'horror di Sam Raimi e protagonisti principali Rachel McAdams e Dylan O'Brien: ha totalizzato 371.421 euro. Scende di una posizione, al quinto posto, '2 Cuori e 2 Capanne' di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. che affronta la contraddizione tra l'amore coniugale e la voglia di libertà, con 551.571 euro. Al sesto posto, 'Sentimental Value', il film di Joachim Trier trionfatore all'ultimo Oscar europeo, nelle sale dal 22 gennaio, che fino ad ora ha totalizzato 854.894 euro e nel week end 346.805. Al nono posto l'altro esordio Ben - Rabbia animale, che in quattro giorni ha messo a segno 236.677 euro; chiude la top ten Norimberga, da sette settimane al cinema, che ha incassato nel week-end 187.625. Gli incassi totali dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 sono pari a 8.912.050 milioni di euro per 1.192.909 presenze, in calo del 15% rispetto allo scorso weekend (10.446.437 euro), ma con un +23,15% rispetto al corrispondente fine settimana di un anno fa (7.241.888 euro). (ANSA).