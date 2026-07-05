(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Il figlio di 4 anni di Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation, dove a Capodanno l'incendio causò 41 morti e oltre 100 feriti, è stato espulso dalla prestigiosa scuola Le Régent di Crans-Montana. Lo scrive il quotidiano svizzero Blick. La Regent International School di Crans-Montana è una prestigiosa scuola privata. Le retribuzioni scolastiche annuali variano da 75.000 a 120.000 franchi svizzeri. La maggior parte degli studenti è britannica, ma sono disponibili anche altre opzioni per i bambini del posto, come ad esempio la scuola dell'infanzia. Le ragioni dell'esclusione del bambino dei Moretti restano poco chiare. Secondo le voci che circolano a Crans-Montana, i genitori di altri studenti avrebbero esercitato pressioni: ritenevano inaccettabile che i coniugi Moretti pagassero le tasse scolastiche lasciando le vittime dell'incendio senza alcun sostegno finanziario. Da parte sua, l'amministrazione scolastica mantiene il silenzio. In una breve dichiarazione, il direttore Bernd Westermeyer ha spiegato che "nelle circostanze attuali non avrebbe rilasciato alcuna informazione interna". C'è chi però considera la decisione dell'amministrazione una forma di "punizione familiare", visto che un bambino non è responsabile di eventuali mancanze dei genitori. (ANSA).