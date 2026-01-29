(ANSA) - ROMA, 29 GEN - A novembre 2025 si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali dello 0,1% in valore e dell'1,1% in volume. Per il settore dei servizi si stima una diminuzione congiunturale dello 0,6% in valore e dello 0,5% in volume. Lo rileva l'Istat. Nel mese il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti di calendario, registra una variazione tendenziale nulla in valore e una leggera crescita in volume (+0,5%). (ANSA).