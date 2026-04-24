(ANSA) - MILANO, 24 APR - Nel 2025, le 75 maggiori multinazionali della moda hanno fatturato complessivamente 541 miliardi, in crescita dello 0,9% sul 2024, superando del 32,7% i livelli pre-pandemici, di cui il 62% generato dai player europei e il 29% dai nordamericani. E' quanto emerge dal nuovo report sul sistema Moda Mondo realizzato dall'area studi Mediobanca. Il report analizza i dati finanziari e l'andamento in Borsa delle 75 maggiori multinazionali della moda con ricavi superiori a un miliardo di euro ciascuna, di cui 39 hanno sede in Europa, 25 in Nord America, otto in Asia e tre in Africa. Fra i 39 gruppi europei, l'Italia - con 14 big - è il Paese più rappresentato a livello numerico; ma è la Francia, con una quota del 39% del fatturato aggregato, ad aggiudicarsi il primato per giro d'affari davanti a Regno Unito (14%), Spagna (13%), Germania (12%) e con l'Italia al 9%. Nel periodo 2019-2025, l'analisi per comparti mostra come lo sportswear sia il segmento più dinamico per crescita di ricavi (+43,5%) sostenuto dalla crescente domanda di prodotti legati a sport, salute e benessere. Il segmento del lifestyle evidenzia, invece, l'espansione più contenuta (+23,1%) mentre il settore del lusso esprime l'andamento più volatile, chiudendo il 2025 con un +36,2%, al di sotto dei livelli massimi raggiunti nel 2023. Il giro d'affari 2025 è così ripartito fra i diversi comparti: 38% lifestyle (era 41% nel 2019), 34% lusso (era 33%) e 28% sportswear (era 26%). Nel 2025 al primo posto per ricavi tra i colossi mondiali si conferma Lvmh (80,8 miliardi), seguono la spagnola Inditex (39,9 miliardi) che controlla Zara, Nike (39,4 miliardi), la tedesca Adidas (24,8 miliardi), la svedese H&M (21,1miliardi) e la giapponese Fast Retailing (18,5 miliardi) che controlla Uniqlo. Prima tra gli italiani Prada (5,7 miliardi), al 21esimo posto in classifica, avanzando di dieci posizioni dalla 31/ma del 2019, seguita a distanza da Oniverse (3,7 miliardi; 37esima posizione, era 40/ma nel 2019), Moncler (3,1mld; 42/ma, era 53/ma) e Giorgio Armani (2,3mld al 2024; 54/ma, era 46/ma). (ANSA).