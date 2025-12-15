MILANO. Un grave lutto ha colpito Armando Izzo e la compagna Raffaella Fico. La showgirl ha perso il bambino che portava in grembo al quinto mese di gravidanza. A comunicarlo è stato lo stesso difensore del Monza con un messaggio pubblicato sui social.

«Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita. Il nostro bambino di cinque mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori», ha scritto Izzo, parlando di un momento di “immenso dolore”.

Il calciatore, 33 anni, non ha fornito ulteriori dettagli, chiedendo esplicitamente rispetto, silenzio e sensibilità da parte di media e tifosi. «L’unica forza che ci permette di andare avanti è il nostro amore», ha aggiunto, ringraziando per la vicinanza.

La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso novembre. Ora affronta un dolore profondo, chiedendo privacy in un momento così delicato.