(ANSA) - WASHINGTON, 04 LUG - Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato il lancio ufficiale dei 'Trump Accounts', a un anno di distanza dalla creazione dei conti di investimento a tassazione differita, istituiti nell'ambito del One Big Beautiful Bill Act. "I Trump Accounts sono ora operativi e offrono a ogni bambino una partecipazione al 'sogno americano' fin dal primo giorno, grazie al presidente Trump", ha dichiarato il segretario al Tesoro Scott Bessent, in una nota. Il debutto, in concomitanza con le celebrazioni dei 250 anni dell'Indipendenza dell'America, è maturato dopo mesi di grande risonanza mediatica del piano di punta del tycoon per gli investimenti che accompagnano i cittadini dalla nascita all'età adulta, promuovendo gli investimenti e l'educazione finanziaria fin dalla più tenera età. Il programma metterà a disposizione dei cittadini americani nati tra il 2025 e il 2028 un conto di investimento finanziato dal governo dal capitale iniziale di 1.000 dollari: le famiglie potranno incrementare la somma aggiungendo così un nuovo strumento alla gamma di piani di risparmio per l'istruzione universitaria e conti pensionistici già esistenti e fiscalmente vantaggiosi. Diverse grandi aziende Usa, quali Visa, Dell e Comcast, hanno promesso di sostenere il programma con contributi integrativi aziendali o fondi iniziali aggiuntivi. All'inizio della settimana, invece, il colosso dei chip Micron ha stanziato 250 milioni di dollari a sostegno dei Trump Accounts. (ANSA).