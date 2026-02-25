(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il costo delle infrastrutture strategiche "è salito da 483 miliardi del 2024 a 522 miliardi del 2025 (+8%) e "il grosso di questo aumento è dovuto a due fattori: l'avanzamento dei lavori e dall'altro dalla variazione prezzi che incidono sul quadro delle opere pubbliche". E' quanto emerge dal Rapporto annuale 2025 'Stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie', messo a punto dall'Anac con l'istituto di ricerca Cresme e presentato alla Commissione Ambiente della Camera. (ANSA).